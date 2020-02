Festa in casa Dzeko: da Pellegrini a Kolarov, quanti compagni presenti al compleanno della figlia Una

Giorno di riposo in casa Roma dopo la cocente sconfitta contro il Sassuolo di ieri per 4-2. “Speriamo di dimenticare presto questa partita” ha detto Dzeko e il modo migliore per il bosniaco è passare qualche ora in famiglia per il compleanno della piccola Una che compie 4 anni. Festa a Ostia Antica dove sono presenti anche tanti compagni di squadra del bosniaco con le rispettive famiglie. Da Cristante a Pellegrini, passando per Jesus, Kalinic, Kolarov, Fazio, Perotti e Spinazzola. Un modo anche per stare insieme e provare ad archiviare la sconfitta del Mapei Stadium. Domani, invece, si ritroveranno tutti ma a Trigoria e agli ordini di Fonseca per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno in campionato contro il Bologna venerdì prossimo.