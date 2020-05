Festa doppia in casa Perotti, Diego alla moglie: “Buon anniversario e giorno della mamma” – FOTO

Non solo la festa della mamma in casa Perotti, l’esterno della Roma celebra anche l’anniversario con la moglie Julieta Sar. Su Instagram, infatti, l’argentino posta una loro foto in vacanza al mare con la dedica alla compagna: “Oggi è il nostro giorno, ma soprattutto il tuo per essere la migliore mamma che i nostri figli possano avere. Ti amiamo e ti auguriamo il meglio perché te lo meriti più di chiunque altro. Buona festa della mamma e buon anniversario amore mio, grazie di tutto”. Parole dolcissime e che trovano la pronta risposta di Julieta tra i commenti: “Felice anniversario”. Ricorrenze festeggiate rigorosamente in casa a causa dell’emergenza coronavirus che ancora non è cessata.