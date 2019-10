Festa dei nonni 2019, gli auguri speciali della Roma e di Florenzi

“Auguri a tutte le nonne e i nonni!“, con tanto di cuori giallorossi. Oggi 2 ottobre si festeggiano proprio loro, i nonni, o meglio, i nostri angeli custodi. La scelta della data della “Festa dei Nonni“, infatti, è semplice: è il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra i cosiddetti “angeli custodi”. Ovviamente non potevano mancare gli auguri della Roma, che su Twitter ha pubblicato un’immagine cartonata del famoso abbraccio tra Alessandro Florenzi e la nonna Aurora in occasione del gol del capitano romanista durante una sfida col Cagliari della stagione 2014/2015.

Poco dopo, proprio Florenzi ha voluto dedicare un messaggio a tutti i nonni: “A chi li ha, a chi guarda una stella e li pensa, a chi ci è cresciuto e a chi non ha avuto la fortuna più grande della vita… Viva i nonni!“.