Festa Argentina, Dybala show col cappello della Roma: la foto da brividi con Samuel

Sul tetto del mondo c'è anche la Roma, del presente e del passato. Nell'Argentina che trionfa al Mondiale ai rigori contro la Francia ci ha messo la firma pure Paulo Dybala. E la Joya non ha dimenticato i colori giallorossi neanche nei festeggiamenti pazzi a Buenos Aires. Paulo ha infatti posato con un altro storico simbolo romanista e albiceleste come Walter Samuel, prezioso componente dello staff del ct Scaloni. Ma un dettaglio non è sfuggito ai più attenti: Dybala infatti, indossa la medaglia d'oro del Mondiale e la maglietta sulla testa, tenuta da un cappello con il lupetto della Roma ben in vista. E anche per questo l'immagine pubblicata anche dalla Roma con Paulo Dybala, in stile capo ultrà con tanto di tamburello e bacchette, e lo stesso Samuel è un tuffo al cuore per i tifosi romanisti. Nella speranza che ora la Joya porti anche a Trigoria lo stesso entusiasmo e soprattutto lo stesso finale: la vittoria.