ATENE Una vera e propria festa per festeggiare vent’anni di amicizia tra i tifosi della Roma e del Panathinaikos che si sono radunati all’esterno dell’Apostolos Nikolaidis Stadium (che non sarà lo stadio di questa sera) e hanno festeggiato per tutta la notte dentro un locale. Musica, cori, bandiere e sciarpe di entrambe le squadre hanno colorato la città greca. Una bella iniziativa.
Festa ad Atene: Roma e Panathinaikos celebrano il gemellaggio nato grazie al basket
Come è nato il gemellaggio—
L’origine del gemellaggio tra la tifoseria romanista e quella del Panathinaikos nasce grazie al basket. Nel 2000, numerosi sostenitori della Roma decisero di assistere a un incontro di Eurolega tra la Lottomatica Roma (all’epoca nota come Banco di Roma, oggi Virtus Roma) e il Panathinaikos. Al termine dell’incontro le due tifoserie si congratularono tra di loro e nacque una profonda amicizia. Il legame fu però messo alla prova da un episodio spiacevole avvenuto durante il derby del 26 febbraio 2006, passato alla storia per l’undicesima vittoria consecutiva della Roma di Luciano Spalletti. In quell’occasione, un tifoso del Panathinaikos si presentò in Curva Nord per sostenere la Lazio, esibendo uno striscione offensivo nei confronti della Roma. Venuti a conoscenza dell’accaduto, esponenti del Gate 13 e degli Ultras Athens individuarono il responsabile, intimandogli di non accedere più ai loro settori. Il rapporto tra le due tifoserie si rafforzò ulteriormente il 18 ottobre 2006, in occasione della trasferta europea della Roma ad Atene contro l’Olympiakos, nella fase a gironi di Champions League. In quella circostanza, numerosi tifosi giallorossi ricevettero supporto e ospitalità dai sostenitori biancoverdi.
