Festa a casa Spinazzola per il piccolo Mattia: presenti le mogli di Dzeko e Perotti

Al party per il compleanno del figlio, presenti anche le mogli dell'ex attaccante e dell'ex numero 8 giallorosso

Festa grande questo pomeriggio a casa Spinazzola. Per il quarto compleanno del piccolo Mattia, il tema scelto per i festeggiamenti è stato Jurassic Park, un famosissimo film sui dinosauri. Al party hanno partecipato anche alcuni compagni di squadra come Pellegrini, Cristante, Karsdorp e Mancini, accompagnati dalle rispettive mogli che hanno condiviso sui propri profili social scatti dei festeggiamenti. Non è passata di certo inosservata però la presenza delle signore Dzeko e Perotti, che con la famiglia Spinazzola hanno trascorso degli anni nella Capitale. Questa è stata un'occasione per i compagni di squadra di ritrovarsi in un clima disteso prima dell'importante finale di stagione che prevede anche la finale di Conference League.