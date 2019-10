Ferrero: “Potevo acquistare la Roma prima di Pallotta, ma rifiutai. Ora la prenderei subito”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato davanti gli studenti della LUISS riguardo i valori legati al calcio e allo sport. Il numero uno blucerchiato ha rilasciato inoltre alcune dichiarazioni riguardanti la Roma. Queste le sue parole:

“Potevo acquistare la Roma prima che arrivasse Pallotta. Se domani ci fosse la possibilità di prenderla lo farei subito. Si parlava della Roma nel 2010, quando dopo la morte del grande Franco la povera Rossella è stata espropriata della società e non solo. Gli è rimasta una casetta, aveva un impero. Ma non siamo qui per fare polemica. Me l’avevano proposta, ma dissi di no. Del calcio non me ne fregava niente, andavo a vedere la partita per coltivare rapporti, non per altro. Ero romanista, il tifo scorreva nella famiglia, ma tra passione e follia per una squadra c’è una differenza: io mi fermavo alla passione, ho anche altri interessi nella mia vita”.