Ferreira (All.Palmeiras) su Rios: “Lo volevano in tanti. Ha scelto lui dove andare”

Le parole del tecnico portoghese: "Ha dimostrato il suo valore al Mondiale per Club. Non c'era carenza di club che lo cercavano"

Rios è ormai un nuovo giocatore del Benfica, ma secondo quanto dichiarato dal tecnico del Palmeiras, Abel Ferreira, il centrocampista colombiano ha avuto piena libertà nella scelta del suo futuro. “Si è distinto ai Mondiali e ha dovuto solo scegliere il club che desiderava; non c'era carenza di club che lo volevano,” ha raccontato l’allenatore portoghese in conferenza stampa, confermando il trasferimento da 27 milioni di euro. Tra i club interessati anche la Roma, che era arrivata molto vicina alla chiusura dell’operazione. Ma alla fine, è stato lo stesso Rios a optare per il progetto del Benfica, preferendolo a tutte le altre destinazioni.