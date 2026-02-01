Ferguson difficilmente recupererà per la sfida con l'Udinese. L'irlandese - scrive 'Il Messaggero' - rischia ancora una volta di alzare bandiera bianca: oggi è previsto un provino per testare le condizioni della caviglia. Ma le possibilità di vederlo tra i convocati sono ridotte al minimo. Non ci sarà neanche El Shaarawy, out Koné in mezzo al campo che spera di poter recuperare per il Napoli. In difesa Gasperini ritrova tra i convocati Hermoso.