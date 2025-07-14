Trigoria ieri si è popolata, ma senza nuovi nomi nella lista dei convocati di Gasperini. La settimana che parte oggi sarà bollente per Massara che è al lavoro per tre operazioni in entrata. Il più vicino è Ferguson. Accordo totale tra la Roma e il giocatore che gradisce la destinazione ed è pronto a sbarcare nella Capitale, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Ma la fumata bianca ieri non è ancora arrivata poiché restano da limare gli ultimi dettagli col Brighton. Gli inglesi chiedono 45 milioni di euro per il diritto di riscatto, cifra considerata elevata dalla Roma che vorrebbe metterlo a 20/25. I dialoghi continueranno nelle prossime ore e non si parlerà solamente di Ferguson. La Roma nei giorni scorsi è tornata a chiedere informazioni per O'Riley. Il danese piace a Gasp che lo voleva già l'anno scorso a Bergamo, ma al momento non è la priorità. Discorso diverso per Rios che da diverse settimane è l'obiettivo numero uno, ma la Roma deve mettere sul piatto più soldi. Il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni e ha rifiutato la prima offerta da 25. Il cartellino del giocatore non è tutto di proprietà del club brasiliano. Il 70% dell'incasso andrebbe al Palmeiras, il 14% al Guaranì, il 6% al Flamengo e il 10% al giocatore. Rios, però, ha fatto il primo passo in avanti verso la Roma e si è detto disposto a rinunciare alla sua parte per agevolare la trattativa. Inoltre ha detto 'no' a Zenit e West Ham. Capitolo difesa: difficile arrivare ad Aguerd. Il West Ham non ha aperto al prestito e al momento non ci sono le condizioni per intavolare una trattativa. Fari puntati sempre su Lucumi e Mavropanos. Come vice Angeliño piace Nazinho.

Ma non c'è solo Rios sul taccuino giallorosso. Roma sta diventando una destinazione ambita da molti. Lo sa bene El Aynaoui, che ha già dato il suo assenso al trasferimento, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il Lens chiede 30 milioni, i giallorossi ne offrono 20, ma si tratta. Una soluzione con bonus facili o percentuali sulla futura rivendita può sbloccare la situazione. Anche il brasiliano Wesley ha già detto sì. Il terzino del Flamengo, pronto a firmare fino al 2030 a due milioni netti a stagione, è il profilo scelto per la corsia destra. Il club brasiliano, partito da una richiesta di 30 milioni, ha già abbassato l'asticella a 25: per l'intesa definitiva manca ancora uno sforzo. Tutti vogliono la Roma. Ora la Roma deve volere tutti. Ma in fretta.