Femminile, vittoria per la Roma: Sassuolo battuto 2-0 con i gol di Giugliano e Andressa

Nella 12° giornata del campionato di Serie A Femminile, la Roma batte 2-0 il Sassuolo grazie alle reti di Giugliano e Andressa. Le giallorosse di Elisabetta Bavagnoli danno seguito alle due vittorie contro Roma CF (in coppa) e Napoli e archiviano la pratica neroverde già nel primo tempo: al 6′ è Giugliano a battere Lemey sul primo palo, mentre al 40′ Andressa firma il raddoppio con un bel sinistro. Sempre in partita le giallorosse, che sfiorano più volte la rete con Thomas, Swaby e Bartoli. Il Sassuolo si fa vedere in particolare con Mihashi e Bugeja, ma il primo tentativo viene murato sulla linea da Andressa e la punizione della neroverde finisce fuori di poco. In classifica, la Roma sale al quarto posto a 19 punti, mentre il Sassuolo resta a quota 25, in terza posizione.