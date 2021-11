Femminile, Verona-Roma 1-5. Doppietta di Lazaro nella cinquina giallorossa

Giugliano, Andressa e Serurini firmano gli altri gol: le ragazze di Spugna hanno blindato il quarto posto

Trasferta senza problemi per la Roma femminile che vince, e convince, contro l’Hellas Verona per 5 a 1, nell'ottava giornata del campionato di Serie A. Il successo per le ragazze di Spugna matura già nel primo tempo grazie alle reti di Lazaro, Giugliano e Andressa. Nella ripresa arriva la doppietta di Lazaro e il gol di Serturini. Al 79' l’Hellas Verona trova il gol della bandiera con Cedeno che di testa da calcio d’angolo natte Ceasar. Con questa vittoria la Roma sale a quota 16 punti, blindando il quarto posto.