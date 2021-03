Passo falso per la Roma Femminile, che dopo 4 vittorie consecutive cade in casa dell’Hellas Verona. Le giallorosse hanno incassato gol al 51′ su calcio d’angolo di Mella. Nel finale la solita Serturini prova a rendere meno amaro il risultato ma colpisce la traversa. Le ragazze di Betty Bavagnoli rimangono quarte in classifica in attesa della partita della Fiorentina che, in caso di vittoria, potrebbe scavalcarle.