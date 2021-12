Femminile, Swaby lascia la Roma: giocherà in America all’Angel City

Il centrale difensivo saluterà Spugna e compagne dopo la partita di Supercoppa contro il Milan in programma il 5 gennaio alle 14:30

La Roma ha annunciato l'addio di Allyson Swaby con una nota sui propri canali ufficiali. Il centrale difensivo saluterà Spugna e compagne dopo la partita di Supercoppa contro il Milan in programma il 5 gennaio alle 14:30, dopo aver collezionato 71 e 4 gol. "Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutta l’AS Roma per questi tre anni incredibili” ha detto la calciatrice. “Ringrazio infinitamente le mie compagne e lo staff per avermi messo nelle condizioni di compiere questo nuovo passo nella mia carriera. Ho deciso di cogliere questa opportunità per avvicinarmi a casa e alla mia famiglia. Mi dispiace di non poter concludere la stagione con la Roma ma darò tutta me stessa nella Supercoppa. Sono orgogliosa di lasciare al secondo posto, in zona Champions League per la prima volta. Forza Roma sempre". Acquistata dal club islandese Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar nel 2018, Allyson si trasferirà all'Angel City (squadra di proprietà dell'attrice Natalie Portman e Serena Williams) militante nel campionato americano NWFL.