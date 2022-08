Femminile, Standard Liegi-Roma 1-3: in gol Di Guglielmo, Andressa e Roman

Hanno avuto la possibilità di scendere in campo anche le nuove arrivate

La Roma Femminile vince 3-1 in amichevole contro lo Standard Liegi. Le giallorosse guidate da mister Spugna, si sono imposte all’SL16 Football Campus a Liegi, in Belgio, con le reti di Lucia Di Guglielmo, Andressa Alves e Roman Haug. Hanno avuto la possibilità di scendere in campo anche le nuove arrivate Minami, Landstrom (nel primo tempo), Wenninger e l'attesa Valentina Giacinti (nella ripresa).