Femminile, Spugna: “Vogliamo dominare”. Haavi: “Sarebbe un sogno qualificarci”

L'allenatore giallorosso aggiunge: "Da quando alleno, probabilmente è la partita più importante per me"

La Roma Femminile domani giocherà la penultima giornata di Women's Champions League contro il St. Polten. Oggi hanno parlato in conferenza stampa, dal Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, il tecnico Alessandro Spugna e la calciatrice Emilie Haavi.

SPUGNA IN CONFERENZA STAMPA

La gara di domani sarà la più importante da quando allena? Sarà l'occasione giusta per risollevare il morale dopo due sconfitte? "Sarà sicuramente molto importante. Con un risultato positivo, arriveremmo nei quarti di finale e, da quando alleno, probabilmente è la più importante per me. Sarebbe importante anche dal punto di vista morale, certo, ma queste due sconfitte non hanno lasciato nulla, sono due sconfitte differente. In campionato siamo primi e domani abbiamo la possibilità di arrivare ai quarti. Dobbiamo essere sereni e tranquilli".

Ti aspetti una gara più bloccata rispetto all'andata? "Quella fu una gara strana. Una delle gare in cui abbiamo maggiormente dominato ma non riuscimmo a segnare e loro ebbero un rigore alla prima opportunità. Una gara molto particolare. Loro hanno un risultato solo per passare il turno, noi due ma vogliamo comunque dominare la gara. Hanno calciatrici importanti di livello internazionale, soprattutto in avanti. Dovremo fare una gara matura ed equilibrata, sfruttando le occasioni che avremo. Non possiamo permetterci di sbagliare delle occasioni".

Fisicamente siete meno brillanti. Sei più preoccupato rispetto all'andata? "No, siamo tranquilli. Abbiamo avuto dei giorni per recuperare e queste sono partite talmente belle e importanti che dobbiamo andare oltre a un poì di stanchezza. Abbiamo voglia di ripetere la gara di andata, come prestazione".

HAAVI IN CONFERENZA STAMPA

Ti aspettavi, al tuo arrivo, questo cammino europeo alla prima stagione in Champions per la squadra? "Vogliamo arrivare ai quarti. Sappiamo sarà difficile perché loro devono vincere. Mi aspetto una gara dura ma faremo di tutto per qualificarci e dopo vedremo se sarà stato abbastanza".

Hai la maggiore esperienza nel gruppo, che insidie avrà la gara di domani avendo due risultati a disposizione? "Sarebbe un grande risultato. Dobbiamo essere concentrati, non farci prendere dal panico".

Oggi saranno 12 mesi da quando sei alla Roma... "Un'esperienza incredibile, sta andando molto bene, stanno succedendo molte cose quest'anno. Per me, personalmente, è un grande anno, sono contento di essere qui. Se riusciremo a qualificarci sarebbe un sogno per noi".

Preferisci giocare a destra o sinistra? "Ho più esperienza a giocare a sinistra, mi sento più sicura lì, ma mi piace cambiare e giocare anche a destra per essere meno prevedibile. Gioco dove mi chiede il mister".

Hai giocato molte gare come queste in passato. Che consigli hai dato alle tue compagne? "Non ho consigli particolari. Dobbiamo rimanere calme e tranquille. Le ultime sconfitte ci hanno dato più forza per aver voglia di vincere".