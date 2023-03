Femminile, Spugna: “L’obiettivo è la finale ma il Milan è una squadra molto forte”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del tecnico giallorosso: "Sarà una gara importante da vedere nei 180 minuti. Dobbiamo andare a Milano per cercare di fare la nostra gara, come sempre"

Redazione

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

Come sta la squadra? "La squadra sta bene. Abbiamo avuto il problema di Haug che starà fuori per un po', ma è rientrata Di Gugliemo. Questa è una grande notizia, perché è una giocatrice importante. Le servirà tempo, ma per il finale di stagione è un rientro importante".

La possibilità di andare in finale? "La finale è un nostro obiettivo, sarebbe la terza consecutiva. Sarà una gara importante da vedere nei 180 minuti. Dobbiamo andare a Milano per cercare di fare la nostra gara, come sempre".

Sul Milan. "Hanno fatto buoni risultati. Hanno grandi calciatrici e lo abbiamo sempre saputo. La stagione non è iniziata al meglio e questo le ha allontanate dalle zone alte della classifica. Credo che avranno le stesse nostre motivazioni per fare una finale di Coppa. Hanno squadra forte e, a questo punto, tutte sono attrezzate per raggiungere la finale".