Femminile, Slavia Praga-Roma 0-3: le giallorosse chiudono il girone al secondo posto

Le giallorosse di Spugna nonostante la vittoria in Repubblica Ceca non conquistano il primo posto nel girone. Il prossimo 10 febbraio il sorteggio a Nyon

La Roma Femminile vince 3-0 e convince anche nell'ultima partita del girone di Champions League contro lo Slavia Praga. Decisive le reti di Giacinti e Kollmats nel primo tempo e di Linari al 49esimo della ripresa. Le ragazze di mister Spugna hanno dominato il match per tutto l'arco dei 90 minuti senza mai lasciare spazio alla formazione della Repubblica Ceca. Le giallorosse, già sicure del passaggio del turno, andranno ai quarti come seconde classificate nel gruppo B complice la vittoria in contemporanea del Wolfsburg (con un solo punto di vantaggio) contro il Sankt Pölten. Il prossimo 10 febbraio ci sarà il sorteggio nell'urna di Nyon per conoscere l'avversario nella fase finale della competizione.