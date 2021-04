Femminile, Serturini: “Con la Juve la gara più importante di questi tre anni”

La centrocampista della Roma: "Siamo pronte e consapevoli della nostra forza"

La centrocampista della Roma Annamaria Serturini ha presentato la sfida di domenica (ore 12.30) contro la Juventus , valida per il ritorno della semifinale della Coppa Italia Femminile. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a "Sky Sport":

Sicuramente è la partita più importante di questi tre anni. Siamo pronte e consapevoli della nostra forza e del fatto che andremo ad affrontare la squadra migliore del campionato. Non possiamo accontentarci del vantaggio dell’andata: si riparte dallo 0-0, come sempre. Sarà una grande sfida, difficilissima e complicata. Il potenziale della Juventus lo conosciamo, ogni reparto ha individualità molto forti. Non ci possiamo permettere nessun errore, dovremo giocare la partita perfetta.