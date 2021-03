Femminile, Roma-San Marino 2-0: Serturini e Bonfantini regalano la vittoria

Continua la cavalcata della Roma Femminile: allo stadio Tre Fontane decidono la partita contro il San Marino i gol di Serturini al 21′ e Bonfantini al 94′. La numero 15 giallorossa segna la sua ottava rete in campionato. Il primo tempo non è dei migliori, con le due squadre che provano a studiarsi a vicenda. Provvidenziale il guizzo di Serturini che spezza un equilibrio monocorde. La ripresa è più movimentata e le giallorosse sfiorano il raddoppio in due occasioni: al 68′ Giugliano di testa, ad un passo dalla porta, centra con il pallone il portiere, mentre all’83’ il miracolo del portiere del San Marino salva un gran tiro a giro di Serturini. A pochi secondi dal fischio finale trova la rete Bonfantini, subentrata. Seconda vittoria consecutiva per la Roma Femminile, che nella prossima partita affronterà la Fiorentina.