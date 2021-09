Femminile, Roma-Napoli finisce 4-1: seconda vittoria di fila per le giallorosse

Seconda giornata di campionato e altri tre punti per le ragazze di Spugna. Alves, Serturini, Giugliano e Bartoli abbattono le partenopee

Sul Campo Agostino Di Bartolomei di Trigoria è andata in scena la partita tra Roma e Napoli, seconda giornata della Serie A femminile. Le giallorosse spazzano via le ragazze di Pistolesi con un sonoro 4-1. Il primo gol della stagione giallorossa – la gara con l’Empoli è stata decisa da tre autogol – lo segna Andressa Alves. Ad arrotondare il risultato ci pensano Serturini, Giugliano all’esordio stagionale e Bartoli. Partita già decisa nel primo tempo, la Roma esprime un gioco frizzante davanti senza rinunciare alla solidità in difesa. Peccato per il gol di Goldoni che ha privato Ceasar di un clean sheet che sarebbe stato meritato. Le ragazze di Spugna, così come gli uomini di Mourinho, sono in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme a Milan e sassuolo.