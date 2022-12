Femminile, Roma-Juventus: oggi sfida scudetto per le giallorosse di Spugna

Alle 14.30 di oggi si disputerà Roma-Juventus al Tre Fontane. Lo stadio ha registrato il sold-out per l'occasione. Le giallorosse sono reduci dalla sconfitta col Wolfsburg in Champions League, ma guidano il Campionato con 30 punti, a +6 proprio dalle piemontesi, seconde in classifica. Per la squadra di Spugna, ad oggi, si registrano ben 10 vittorie ed una sola sconfitta, ottenuta con le stesse bianconere nel girone d'andata. L'eventuale vittoria porterebbe le giallorosse a +9. Attraverso i canali ufficiali del team, la Roma fa sentire il suo appoggio alle ragazze con un retweet ad un post della squadra femminile che riporta: "Una sfida da vivere insieme"