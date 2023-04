Femminile, Roma-Juventus: Mourinho al Tre Fontane per sostenere le giallorosse

A sostenere le giallorosse nell'importantissima sfida scudetto contro la Juventus c'è un ospite "Special". Dopo l'incredibile vittoria per 6-1 in trasferta contro l'Inter, la squadra di Spugna va a caccia dei tre punti che gli permetterebbe di allungare ulteriormente sulle bianconere, attualmente seconde con 50 punti. Tra i tanti tifosi accorsi, ne spunta uno d'eccezione: Josè Mourinho. Insieme a lui anche Pinto. Attualmente la formazione di Montemurro conduce la partita per 2-1, ma la partita è ancora lunga ed è tutto in ballo. A segno, per la formazione di Spugna, Andressa (16'), per la Juventus Caruso su rigore (25') e Bonansea (13').