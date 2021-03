Femminile, Roma-Inter 4-3: le giallorosse ritrovano i tre punti in campionato

La Roma Femminile ritrova la vittoria: contro l’Inter è 4-3. A segno per le giallorosse Thomas, Swaby, Ciccotti e Banusic, quest’ultima in rovesciata. Nonostante il risultato le giallorosse hanno dominato l’intera partita, facendo accorciare le distanze alle avversarie solo sul finale, con i tre punti già in cassaforte. Le ragazze di Betty Bavagnoli rimangono tre le prime quattro in classifica. Tornano i tre punti dopo essere inciampati nell’ultima uscita contro l’Hellas Verona fuori casa. Ad eccezione della gara con le scaligere, le giallorosse stanno vivendo un vero e proprio momento positivo grazie alle 4 vittorie consecutive.