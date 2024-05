Femminile, Roma-Fiorentina 5-0: decidono Minami, Troelsgaard, Giacinti e Viens

Larga vittoria per la Roma Femminile che saluta il Tre Fontane con un netto 5-0 ai danni della Fiorentina. Le ragazze di Spugna si impongono grazie alle reti di Minami, Troelsgaard e Viens oltre alla doppietta di Valentina Giacinti. Al triplice fischio anche la festa Scudetto con capitan Bartoli che ha sollevato al cielo il trofeo davanti ad un Tre Fontane in delirio. Vittoria fondamentale anche per il morale (già alto) delle giallorosse che venerdì prossimo sfideranno nuovamente le viola nella finale di Coppa Italia.