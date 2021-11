Femminile, Paloma Lazaro rinnova fino al 2023

L'attaccante della Roma, acquistata dalla Fiorentina, finora ha collezionato 13 reti in 33 presenze

La Roma ha annunciato attraverso i propri social e con una nota ufficiale il rinnovo di Paloma Lazaro fino a giugno 2023. L'attaccante spagnola ha commentato la notizia: "Sono felice di continuare a giocare per la Roma, una società che ha un progetto molto ambizioso. Siamo uno dei club cresciuti di più nelle ultime stagioni, lo abbiamo dimostrato con la vittoria della Coppa Italia. Voglio continuare a giocare e lottare per questa squadra, spero di segnare tanti gol per aiutare le mie compagne a raggiungere i nostri traguardi". Con la maglia giallorossa ha collezionato 13 reti in 33 presenze.