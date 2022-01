Femminile, Napoli-Roma 0-1: Haavi riporta le giallorosse al secondo posto

Il neo acquisto regala 3 punti alla Roma. Settima vittoria consecutiva per le ragazze di mister Spugna

Settima vittoria consecutiva per la Roma Femminile. Successo di misura in trasferta contro il Napoli. Decisivo il gol di Haavi a dieci minuti dalla fine del match. Le giallorosse tornano al secondo posto in classifica insieme al Sassuolo. La Juventus resta a +6. Sabato 5 febbraio le ragazze di mister Spugna torneranno in campo per sfidare il Pomigliano, le bianconere giocheranno contro il Verona.