Femminile, Losada: “Non esiste una pozione magica per battere il Barcellona”

“Ringrazio la Roma di avermi dato la possibilità di giocare queste partite. - ha detto Vicky Losada in conferenza stampa alla vigilia della gara di rirorno della Roma femminile contro il Barcellona - Sarà una partita importante per me, ho ricevuto molti messaggi. Sarà emozionante. Un gol? Magari riuscissi a segnare. Ho segnato in Coppa Italia con il Milan, però qui si gioca in Europa. Dobbiamo essere umili e agire tutte insieme per vincere la partita. Abbiamo lavorato duro, non dobbiamo sprecare questo sforzo. Mi sento preparata. Mentirei se non dicessi che non sia un giorno speciale per me. Abbiamo fatto un buon percorso, è una partita aperta. Per continuare a crescere, dobbiamo fare una partita molto seria. Quando sono andata via, speravo che un giorno sarei tornata qui. Avevo un sogno da piccola, vedere il Barcellona in questo stadio e lo vedrò realizzato”.