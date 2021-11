Femminile, Linari: “La Roma ci ha aiutato a crescere. Mi ispiro a Silva e Ramos”

La calciatrice delle giallorosse: "Uso i social anche per mandare messaggi contro ogni discriminazione"

Elena Linari, calciatrice della Nazionale e della Roma Femminile, è stata ospite al Social Football Summit allo Stadio Olimpico, parlando dell’evoluzione del movimento del calcio femminile che negli ultimi anni sta crescendo in maniera esponenziale soprattutto sui social: "Qualche anno fa non mi sarei mai aspettata di arrivare a questi livelli, adesso abbiamo esperti che si occupano della nostra immagine. Sui social stiamo spopolando e cerco di far passare messaggi importanti contro ogni discriminazione, cerco di postare delle foto durante gli allenamenti per far vedere come mi preparo alla partita. Infine metto sempre dei post dopo la partita per far vedere alla gente che mi segue quali sono le mie sensazioni. Sono legata tantissimo ai tifosi e cerco sempre di rispondere in privato quando mi mandano messaggi". Ci ha tenuto anche a ringraziare la Roma: "La società ci ha aiutato moltissimo nel crescere grazie all’importanza che ci ha dato con vari post nell’account principale. I miei idoli sono Thiago Silva e Sergio Ramos e cerco di spiare qualcosa da loro tramite storie e foto".