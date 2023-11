Femminile, lavori al “Tre Fontane” per la Champions: Roma-Napoli a porte chiuse

E' ancora aperto il cantiere per i lavori per avere i requisiti chiesti dall'UEFA

La Roma Femminile domani alle 12:30 scenderà in campo al Tre Fontane contro il Napoli in occasione della 7ª giornata del campionato di Serie A. La gara, per motivi legati alla sicurezza, si giocherà a porte chiuse, come infatti si legge su romatoday.it. Nell'impianto dell'Eur, infatti, sono state montate le torri faro in modo da fare avere al campo i requisiti richiesti dall'UEFA per il match di Women.s Champions del 15 novembre contro il Bayern Monaco, ma il cantiere è ancora aperto.