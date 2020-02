Femminile, la Roma travolge il Verona al Tre Fontane (6-0): tripletta di Bonfantini – FOTO

La Roma femminile vola al Tre Fontane e travolge il Verona con un 6-0 che non lascia spazio all’interpretazione. Le ragazze di Bavagnoli chiudono i conti in 45′ con 5 reti. Apre il capitano Bartoli, poi Hegerberg, Andressa e la tripletta della migliore in campo Bonfantini fissano il match sul 6-0 finale. La Juventus, al primo posto, è ora momentaneamente distante di sette lunghezze.

Queste le parole di mister Bavagnoli a fine partita: “Sono contenta, faccio i complimenti alle mie ragazze perché si sono comportate bene. Il Verona ha un’ottima organizzazione, ha delle giocatrici che sanno giocare – ha detto a Roma tv -. Noi ci abbiamo creduto subito, abbiamo spinto e forse qualche disattenzione da parte del Verona ci ha permesso di fare i primi due gol. Siamo state brave a gestire bene tutta la gara. Sono soddisfatta, le ragazze hanno messo in campo quella mentalità che ho sempre chiesto. Avevo chiesto una prova di carattere e continuità e si è visto per tutta la partita. Sul 6-0 magari abbiamo smesso di spingere sull’acceleratore, ma ho chiesto alle ragazze di continuare a giocare e di muovere palla e l’hanno fatto, forse anche con un po’ di altruismo negli ultimi minuti. Dobbiamo imparare ad essere sempre efficaci su ogni azione. Ora ci aspetta il Sassuolo, una gara fondamentale insieme al ritorno di Coppa Italia. Se vogliamo dimostrare quello in cui crediamo tutti dobbiamo andare avanti. Lavoreremo tanto per questo e cercheremo di fare il massimo”.