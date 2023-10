Femminile, la Roma risponde alla Juve: cinquina alla Samp

La Roma risponde alla Juventus e, grazie ai cinque gol segnati in casa della Sampdoria, le ragazze di Spugna riagganciano le bianconere in vetta alla classifica della Serie A Femminile. Sugli scudi nelle giallorosse Linari e Giacinti , autrici di una doppietta ciascuna. Di Viens il quinto gol. Cinque vittorie su cinque gare, venti gol fatti e soltanto tre subiti: questo il ruolino di marcia della campionesse d’Italia.

