Femminile, la Roma non va oltre il pari: col Milan finisce 1-1

Le ragazze di Spugna non riescono a ritrovare la vittoria. Primo pareggio stagionale per le giallorosse

La Roma aveva il compito di rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Juventus nella scorsa giornata di campionato. Al Centro Sportivo Peppino Vismara, però, la partita contro il Milan finisce 1-1. La Roma gioca un ottimo primo tempo dominando il gioco e tenendo sempre il pallone. Le giallorosse passano in vantaggio al 12' grazie ad Annamaria Serturini e chiudono la prima frazione senza concedere nulla alle padrone di casa. Nella ripresa le ragazze di Spugna restano nello spogliatoio, subiscono prima il pareggio a causa di un cross sbilenco di Grimshaw e al 50' rischiano addirittura di andare sotto. Thomas si mangia il gol dell'ex a tu per tu con Ceasar. La Roma fallisce il sorpasso alle rossonere e si ferma al 4° posto con 10 punti in classifica, ma una partita in meno.