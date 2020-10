Femminile, Inter-Roma: le formazioni ufficiali. C’è Thomas nel tridente

Alle 12.30 il fischio d’inizio della partita di Serie A femminile tra Inter e Roma. Le giallorosse sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Verona e sono al sesto posto in classifica, seguite proprio dalle nerazzurre che nell’ultima giornata hanno approfittato del 3-0 a tavolino contro il Napoli. Nella formazione ufficiale Betty Bavagnoli sceglie Thomas nel tridente (nell’ultima aveva giocato Bonfantini). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Roma Tv.

Roma (4-3-3): Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Thomas, Lazaro, Serturini.