Femminile, Inter-Roma 1-2: le giallorosse non si fermano più e volano al primo posto

La Roma femminile non si ferma più. Dopo la bellissima vittoria in Champions League ne arriva un'altra contro l'Inter. Le ragazze di Spugna vincono 1-2 grazie alle reti di Serturini e Haavi. Nerazzurre al tappeto e giallorosse che volano al primo posto in solitaria aspettando la Fiorentina. Il gol del vantaggio è arrivato allo scadere della prima frazione. Serturini è brava ad arrivare sul pallone dopo il palo colpito dalla norvegese, Durante respinge la sua prima conclusione ma non la seconda. Il raddoppio è firmato da Haavi al 60'. L'attaccante sfrutta un bellissimo lancio di Greggi e supera il portiere avversario. L'Inter accorcia le distanze al 66': Polli impatta di testa, Ceasar devia sul palo ma poi è sfortunata nel rimpallo. Autorete del portiere giallorosso. Gara da ricordare per Bartoli che festeggia le 100 presenze in maglia giallorossa.