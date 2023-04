Femminile, Inghilterra-Brasile ai rigori grazie al pareggio al 90′ di Andressa

La Finalissima Femminile, Inghilterra-Brasile si è decisa ai calci di rigore. A Wembley le padrone di casa dominano il primo tempo e passano in vantaggio con Toone, ma nella ripresa il Brasile prende in mano il gioco trovando il pari all'ultimo secondo con la romanista Andressa Alves portando ai calci di rigore la partita. L'attaccante giallorossa è stata convocata all'ultimo a causa di un'infortunio di Nycole. La gara, organizzata dalla Fifa, è la sfida tra la vincitrice dell'Europeo e quella della Coppa America. Ai rigori ha avuto la meglio l'Inghilterra che vince per 4-2.