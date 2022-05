Femminile, il derby è ancora della Roma: Lazio battuta 0-3

Biancocelesti abbattute con i gol di Mjitaovic, Pirone e Haug

La Roma Femminile chiude in bellezza la stagione. Conquistata aritmeticamente la Champions League dopo la vittoria con la Sampdoria, le ragazze di Alessandro Spugna battono per la seconda volta in stagione la Lazio, già retrocessa. La partita si mette subito sui binari giusti grazie al gol nei primi 40 secondi di Mijatovic. Il raddoppio arriva alla mezz'ora con un pallonetto di Pirone, alla terza marcatura consecutiva. Haug chiude definitivamente i conti con un colpo di testa al 71'. Le giallorosse terminano dunque il campionato al secondo posto sotto la Juventus contro la quale Bartoli e compagne si giocheranno la finale di Coppa Italia sabato prossimo al Mazza di Ferrara.