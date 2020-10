Femminile, Giugliano: “Roma grande famiglia. Spero di segnare all’Inter”

Alla vigilia di Inter-Roma, 5° giornata del campionato femminile, ha parlato la numero dieci giallorossa Manuela Giugliano. Queste le dichiarazioni della calciatrice capitolina, intervistata da “Sky Sport”: “Bisogna alzare l’asticella, cercheremo di far meglio rispetto all’anno scorso: l’obiettivo della società è quello di vincere trofei. Io mi trovo bene, sono a disposizione della coach Bavagnoli, posso giocare anche in porta. Come mediano basso mi diverto di più, in questo momento è il ruolo che riesco a interpretare meglio. Il rinnovo contrattuale? E’ dovuto a una mia serenità che ho trovato in questa grande famiglia. Per me è fondamentale essere tranquilla, perché poi in campo la serenità giusta. Domani c’è l’Inter: venendo dall’esperienza col Milan, dove ho segnato, spero di riuscire a fare gol alle nerazzurre anche con la Roma“.