Femminile, Fiorentina-Roma 1-7: goleada e primo posto blindato. Juve a -6

La Roma Femminile non sbaglia un colpo e stravince anche contro la Fiorentina. La squadra di Spugna demolisce la Viola 1-7 . Le giallorosse hanno trovato il doppio vantaggio nei primi 17' di gioco con Andressa e Greggi. La viola, in 10 dal 40', aveva accorciato le distanze ad inizio ripresa. Dopo lo spavento inizia la goleada e vanno in rete Haavi, Andressa, Kramzar, Cinotti e Giugliano. La Roma vola a 33 punti in classifica, sei in più della Juventus che giocherà domani. Stacca la Fiorentina e l'Inter ferme a 25. La prossima settimana è in programma il match col Parma.