Femminile, Ferrara: “L’esordio è un premio per il lavoro svolto durante l’anno”

Le parole della calciatrice: “Ci siamo impegnate tutto l’anno, siamo molto unite e compatte e stiamo migliorando tanto”.

La vittoria per 3-0 sulla Lazio , oltre a essere l'ultima partita del campionato della Roma Femminile , segna l'esordio in Serie A di Anastasia Ferrara che ha raccontato al Club le sue emozioni. Queste le sue parole:

Sei stata convocata anche per il raduno della Nazionale maggiore: una settimana ricca di soddisfazioni… “Tante emozioni da gestire, anche questo per me è un passo importante”.