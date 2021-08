Femminile, Empoli-Roma 0-3. Tre autoreti a favore, espulsa Linari

Comincia con una vittoria in trasferta il campionato della squadra allenata da Alessandro Spugna

Tre punti in trasferta nella prima gara ufficiale stagionale della Roma Femminile quest'anno allenata da Alessandro Spugna proprio contro il suo passato. Le giallorosse vincono 3-0 ad Empoli grazie a tre autogol da parte delle sfortunate De Rita, Mella e Prugna. Espulsa Linari per un fallo a centrocampo e Roma costretta in inferiorità numerica negli ultimi 15 minuti della partita. La giallorossa salterà il debutto al Tre Fontane contro il Napoli.