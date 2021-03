Femminile, Ciccotti: “La fascia ti dà responsabilità e carica anche nella stanchezza”

Romana e romanista, e così continua la tradizione in giallorosso: Claudia Ciccotti oggi ha indossato con fierezza la fascia da capitano, consegnatagli da Elisa Bartoli infortunata, anche lei di capitoline origini. La numero 16 giallorossa (numero in onore di De Rossi) oggi è stata autrice di uno dei quattro gol che hanno consegnato i tre punti alla Roma Femminile contro l’Inter. Intervistata ai microfoni di Roma Tv ha parlato proprio della fascia: “Portare la fascia di Elisa dà ancora più responsabilità e carica per dare di più anche nella stanchezza e nelle difficoltà per aiutare le compagne e la squadra“. Le giallorosse sono andate prima in vantaggio sul 3-0, per poi finire la partita per 4-3: “Ci siamo regalate un finale thriller, dovevamo essere più brave a gestire il risultato nel secondo tempo. Era importante sdare continuità alla vittoria in Coppa Italia e l’abbiamo fatto, siamo contente“. Ora testa alla prossima partita di campionato contro il San Marino, prima della sfida di ritorno in Coppa Italia con la Juventus: “Vogliamo arrivarci al massimo per raggiungere la finale. La partita più importante è comunque la prossima, il miglior modo per prepararci al meglio è dare sempre il massimo”.