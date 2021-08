Femminile, che colpo. La Roma annuncia Thaisa: “Qui c’è un grande progetto”

Le parole di Bavagnoli sulla brasiliana: "Ci porterà grande mentalità". Ha firmato per un anno

La Roma femminile fa sul serio e batte un colpo di quelli importanti. Le giallorosse per la prossima stagione potranno contare su Thaisa Moreno . Contratto di un anno per strapparla al Real Madrid, dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Ecco il comunicato ufficiale:

AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Thaisa. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2022. La 32enne, nazionale brasiliana, ha giocato le ultime due stagioni al Real Madrid, mentre in precedenza ha indossato le maglie del Milan e delle statunitensi dello Sky Blue FC (poi rinominato Gotham FC). “Ho scelto di giocare per la Roma perché penso di essere in un club con un grande progetto”, ha dichiarato la nuova calciatrice giallorossa. “Nella scorsa stagione la Roma ha vinto la Coppa Italia dopo un percorso di crescita iniziato solo pochi anni fa, sono qui per aiutare la squadra a migliorarsi ancora”. Con la nazionale brasiliana, Thaisa ha collezionato 86 presenze finora.