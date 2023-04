Roma Femminile, Capello sullo Scudetto: “Vincere a Roma non è come farlo a Milano”

Le parole dell'ex tecnico giallorosso: "L'importante è che non facciano come noi che abbiamo festa per 6 mesi"

Quanto vale uno Scudetto vinto a Roma. Come cambierà la vita di queste ragazze? “Si sentiranno importanti e orgogliose di quanto fatto. E’ una città difficile per l’esaltazione e l'immediato abbattimento. Saranno ricordate in ogni momento perché fare una cosa importante nella Capitale non è come farla a Milano e Torino. Hai molta più attenzione. Queste ragazze saranno sempre nel cuore e nella testa dei tifosi e se lo meritano. L'importante è che non facciano come noi che abbiamo festa per 6 mesi. Facessero baldoria stanotte ma poi basta perché devono riprendere il cammino".