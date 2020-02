Femminile, Bonfantini conquista tutti: un tifoso le regala una lettera d’amore e un mazzo di fiori

In campo ha giocato una delle sue migliori partite della carriera grazie a una tripletta contro il Verona nel 6-0 della Roma. Ma forse la sorpresa più bella per Agnese Bonfantini è arrivata dopo il fischio finale al Tre Fontane: un tifoso si è avvicinato dagli spalti e le ha regalato un mazzo di fiori giallorossi e una lettera d’amore. L’attaccante giallorossa ha segnato il centesimo gol ufficiale della storia della Roma femminile e ha trascinato le sue compagne al quarto posto in classifica a meno quattro dal secondo e terzo posto, occupato a pari merito da Fiorentina e Milan. A fine partita il capitano Elisa Bartoli ha ricevuto un bouquet di fiori. Sabato prossimo le ragazze di Betty Bavagnoli (ieri a segno anche Bartoli, Hegerberg e Andressa) saranno sul campo del Sassuolo alle 14.30.