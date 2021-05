Femminile, Bavagnoli: “Ci avviciniamo a un finale di stagione scoppiettante”

La coach giallorossa: "Andressa ha bisogno di minutaggio, quello di domani sarà un buon test"

Il prossimo 30 maggio la Roma Femminile affronterà il Milan nella finale di Coppa Italia. Domani, però, l'obiettivo delle giallorosse sarà battere il Napoli, nell'ultima giornata di campionato. La coach Elisabetta Bavagnoli ha parlato a Roma Tv, queste le sue dichiarazioni: "Ci stiamo avvicinando ad un finale di stagione scoppiettante, per la squadra che andiamo ad affrontare sabato e per la nostra finale. Aldilà dell’ultimo risultato, abbiamo cercato di analizzare le nostre lacune, quello che non abbiamo fatto bene. Ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo Andressa, che ha bisogno di minutaggio visto che non l'abbiamo avuta a disposizione per tanto tempo, domani sarà un buon test per lei. Personalmente sono contenta che ci troviamo ad affrontare una squadra che farà di tutto per metterci in difficoltà e che darà tanta intensità alla gara, faremo bene a stare attente fino all’ultimo. Questo ci permetterà di arrivare bene alla finale".