Femminile, Bavagnoli: “Brave a non arrenderci, possiamo giocarcela con chiunque”

Al termine della gara contro la Fiorentina, la coach della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni:

BAVAGNOLI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Le partite con la Fiorentina portano sempre tante emozioni.

Vero. Abbiamo nuovamente onorato questa gara: contro la Fiorentina facciamo sempre delle belle gare. Abbiamo incontrato una grande squadra, ci ha messo in difficoltà. Si è visto che entrambe le squadre avevano preparato l’incontro, conoscendosi a vicenda. In questo ultimo periodo, ho continuato a chiedere alle ragazze di essere brave in questo percorso di crescita, che non riguarda solo la parte tecnico-tattica, ma anche l’aspetto mentale. Aspetto mentale che oggi è stato determinante. Ci stiamo abituando a diventare una squadra che può giocarsela con chiunque, non perdendo mai l’attenzione sui momenti della gara. Siamo andati in svantaggio, ma ci abbiamo sempre creduto. Faccio i complimenti alle ragazze, sono state veramente brave.

Quattro pali: perdere sarebbe stato un peccato. Le difficoltà iniziali della Roma erano legate alla necessità di trovare le distanze giuste. Nella ripresa, il calo di condizione della Fiorentina ha fatto salire in cattedra le giallorosse.

Non dimentichiamo che ho avuto bisogno di cambiare qualcosa all’interno della disposizione della squadra. Ho chiesto sacrificio. Non credo che non trovassimo le distanze, quanto il passaggio giusto, la precisione in fase di finalizzazione. Abbiamo creato diverse palle gol. Quando siamo andate in svantaggio, siamo state brave a non arrenderci.

Questa vittoria dà morale in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus?

Sicuramente. Questa prestazione dà tanta autostima. Domenica prossima ce la dobbiamo andare a giocare, non dobbiamo avere timore. Ci aspetterà una grande sfida, contro una squadra che sta dimostrando di essere la più forte del campionato. La affronteremo con umiltà, ma anche con la consapevolezza di avere fatto dei passi in avanti.