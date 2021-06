Femminile, Bartoli: “Ho giocato con l’Olimpico vuoto, ma che emozione”

Le parole del capitano della Roma: "L'Europeo del 2008? Devo dire che è stato emozionante, è stato il primo e ultimo trofeo con la Nazionale Femminile"

Elisa Bartoli è l'ospite speciale di Sky Sport, in studio per il pre e post partita di Italia-Galles. Il capitano della Roma ha parlato del suo trascorso con la Nazionale Femminile, in particolare una vittoria proprio all'Europeo del 2008: