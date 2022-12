Femminile, Bartoli: “Ricordiamoci che siamo ancora noi le prime in classifica”

Le parole della numero 13 giallorossa: "Non semplice Giocare a 48 ore da una partita di Champions. Il pubblico oggi è stata la cosa più bella, è una cornice meravigliosa per il calcio femminile”

Quanto ha inciso oggi la stanchezza in questa partita? “Giocare a 48 ore da una partita di Champions non è semplice. Ma non voglio alibi: avevamo preso in mano la partita, poi abbiamo sbagliato sulle seconde palle. E quando non si prendono le seconde palle, quello è sintomo di mancanza di fame e cattiveria. Peccato perché nel secondo abbiamo fatto bene, ma poi vince chi la mette dentro”.