Femminile, Andressa convocata per la finalissima Inghilterra-Brasile a Wembley

La nazionale femminile brasiliana ha avuto un'altra defezione in vista della Finalissima Inghilterra-Brasile in programma il 6 aprile a Wembley, partita che la UEFA ha organizzato tra la vincente degli Europei e la vincente della Coppa America. Nycole, attaccante del Benfica, non farà parte della comitiva verdeoro per un infortunio al ginocchio sinistro. Al suo posto è stata convocata Andressa Alves della Roma.